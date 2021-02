Primeira morte de um congressista dos EUA por covid-19

O congressista republicano Ron Wright morreu de covid-19, anunciou sua equipe nesta segunda-feira (8), tornando-se o primeiro membro do Capitólio dos Estados Unidos a ser vítima do vírus.



O legislador do Texas de 67 anos morreu no domingo. "Nas duas semanas anteriores, Ron e (sua esposa) foram hospitalizados" em Dallas "depois de se infectarem com covid-19", disseram seus porta-vozes em um comunicado.



O texano recebeu tratamento contra o câncer "nos últimos anos", detalharam.



Em 21 de janeiro, Ron Wright anunciou que havia dado positivo para covid-19, "depois de estar em contato com um indivíduo com o vírus" na semana anterior.



"Sinto sintomas leves, mas no geral estou bem e continuarei trabalhando (...) de casa esta semana", acrescentou em nota, pedindo o cumprimento das instruções das autoridades de saúde dos Estados Unidos para combater a propagação do vírus.



Ron Wright se tornou o primeiro de 535 legisladores no Congresso (435 na Câmara e 100 no Senado) a sucumbir para a doença.



Luke Letlow, de 41 anos, que foi eleito nas eleições de novembro para integrar a Câmara baixa representando o estado de Louisiana, morreu de covid-19 em dezembro, antes de assumir o cargo no início de janeiro.



Estados Unidos é o país mais afetado do mundo pela pandemia em termos absolutos, com mais de 460.000 mortes.