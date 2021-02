O papa Francisco expressou neste domingo "solidariedade com o povo birmanês" após o golpe de Estado militar e pediu ao exército que trabalhe a favor de uma "coexistência democrática".



"Rezo para que aqueles que assumem responsabilidades no país se comprometam, com sincera disponibilidade, com o serviço do bem comum, promovendo a justiça social e a estabilidade nacional a favor de uma coexistência democrática harmoniosa", declarou o pontífice após a bênção do Angelus no Vaticano.



Francisco, que visitou Mianmar em 2017, afirmou que acompanha com "profunda preocupação" o golpe de Estado das Forças Armadas birmanesas, que na segunda-feira derrubaram o governo civil de Aung San Suu Kyi.



"Neste momento tão delicado, quero voltar a assegurar ao povo birmanês minha proximidade espiritual, minha oração e minha solidariedade", declarou.