Não há registro de que o presidente Biden tenha dito que a cloroquina é eficaz contra a covid-19

Captura de tela feita em 1º de fevereiro de 2021 de uma publicação no Twitter

“Trump: Cloriquina é eficaz. Esquerda: Genocida! Bolsonaro: cloroquina é eficaz. Esquerda: Genocida! Biden: cloroquina é eficaz. Esquerda: ISSO É CIÊNCIA! TRATAMENTO PRECOCE, JÁ! Não é o que diz, e sim QUEM DIZ”, indica o texto compartilhado milhares de vezes no Facebook (1, 2, 3).

O conteúdo também circulou no Instagram (1, 2, 3) e no Twitter (1, 2) reproduzindo a captura de tela de um tuíte ou apenas o seu texto, publicado pela primeira vez pelo usuário “@lacombeopressor” em 24 de janeiro.

A conta em questão se descreve como um “perfil de apoio e sátiras ao Grande jornalista Luís Ernesto Lacombe”, que já disse ter “afinidade” com as ideias do presidente Jair Bolsonaro e chamou a Organização Mundial da Saúde (OMS) de “quintal da China”.

Sem registro

Mas uma busca no Google pelos termos em inglês “chloroquine + Joe Biden” não mostra nenhum resultado sobre uma declaração do atual presidente norte-americano defendendo a eficácia deste remédio contra a covid-19.

Uma pesquisa nas contas de Biden no Twitter (1) e no Facebook (1), tanto em seu perfil pessoal como no da Presidência, também não localiza qualquer declaração a respeito da eficácia da cloroquina contra a doença causada pelo coronavírus.

LEIA MAIS 19:32 - 04/02/2021 Biden pede a militares golpistas para renunciar ao poder em Mianmar

Biden pede a militares golpistas para renunciar ao poder em Mianmar 19:15 - 04/02/2021 Um museu ao ar livre homenageia as vítimas da nova violência na Colômbia

Um museu ao ar livre homenageia as vítimas da nova violência na Colômbia 19:04 - 04/02/2021 Vale pagará R$ 37,680 bilhões por catástrofe de Brumadinho Casa Branca, tampouco mostra declarações ou discursos do presidente nesse sentido. Ao pesquisar pela palavra “chloroquine” aparece somente um informativo de imprensa da porta-voz Jen Psaki no qual o doutor Anthony Fauci menciona a hidroxicloroquina e o fato de sua indicação não ser baseada em fatos científicos.

O Checamos entrou em contato com a Casa Branca para obter um posicionamento sobre a alegação, mas não obteve retorno até a publicação desse artigo.

Posicionamento das autoridades de saúde

A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos de uso controlado e indicados no tratamento de algumas doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide, e de malária. Apesar de muitas vezes serem popularmente tratadas como se fossem a mesma substância, a hidroxicloroquina se diferencia da cloroquina pela composição e por seu uso trazer menos efeitos adversos. Essas medicações foram testadas para o tratamento de covid-19, mas sua eficácia nunca foi cientificamente comprovada.

Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos indicam em seu site que os tratamentos %u200B%u200Bpara covid-19 devem ser prescritos por um médico, já que algumas pessoas passaram mal ou faleceram após tomarem medicamentos não aprovados, ou produtos aprovados mas prescritos para outros usos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no Memorial covid-19 em Washington, em 19 de janeiro de 2021 (Patrick T. Fallon / AFP) alerta de saúde sobre a cloroquina - e a hidroxicloroquina - desencorajando o seu uso contra a covid-19. Em janeiro de 2021 foi acrescentada no site uma pesquisa do mesmo mês mencionando os efeitos negativos do tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina.

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), por sua vez, deixam claro em seu portal que o Painel de Diretrizes de Tratamento da covid-19 não recomenda o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, com ou sem associação à azitromicina, para tratar pacientes hospitalizados ou não, excetuando em caso de estudos clínicos.

A Agência de Medicamentos e Alimentos (FDA) do país já havia revogado em junho de 2020 - e confirmado em julho, como mencionado em seu site - a autorização para uso de emergência da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com covid-19 já que não foi comprovada a sua eficácia. Além disso, os eventos cardíacos graves e outros efeitos colaterais potencialmente preocupantes foram levados em consideração nessa decisão.

O ex-presidente Donald Trump foi um dos defensores do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento da covid-19, chegando a considerar o medicamento como um “presente do céu”.

Em maio de 2020, o então candidato democrata à Casa Branca Joe Biden criticou Trump, que disse na época estar tomando hidroxicloroquina: “Isso é absolutamente irresponsável. Não há nenhuma equipe médica séria dizendo para usar essa droga. É contraproducente. Não vai ajudar”.

Um conteúdo semelhante também foi checado pelas equipes do Aos Fatos e da Agência Lupa.