Tesouro dos EUA busca esclarecer ações especulativas em Wall Street

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, se reunirá nesta quinta-feira (4) com reguladores do mercado de valores e matérias-primas, assim como com funcionários da Fed, para discutir a recente volatilidade nos mercados simbolizada pelo aumento das ações como as do GameStop.



"Tenho uma reunião pela manhã com os principais reguladores (...), assim como com o Federal Reserve para discutir o que aconteceu. Realmente precisamos garantir que nossos mercados financeiros estejam funcionando corretamente e que os investidores estejam protegidos", acrescentou.



Yellen falou nesta manhã com a ABC, em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo há uma semana.



"Precisamos compreender completamente o que aconteceu antes de agir, mas estamos observando esses eventos com muita atenção", continuou.



A secretária do Tesouro solicitou a reunião na terça-feira, que contará com representantes do regulador do mercado de ações americano, a Securities and Exchange Commission (SEC), do regulador de matérias-primas e agricultura (Commodities Futures Trading Commission, CFTC), e da Fed e da Fed de Nova York.



O objetivo do encontro é garantir "a compatibilidade das atividades recentes com a proteção dos investidores e dos mercados justos e eficientes", segundo o comunicado de imprensa do Tesouro que foi publicado após as declarações de Yellen.



O Departamento do Tesouro não tem poderes regulatórios, mas pode influenciar sobre os reguladores.



Wall Street foi afetada na semana passada por uma febre especulativa, provocada por uma cruzada de pequenos acionistas contra os fundos de cobertura, que impulsionaram artificialmente as ações de algumas empresas, como as da loja de vídeogames GameStop.



GAMESTOP