Petróleo fecha em alta com otimismo na reativação da demanda

Os preços do petróleo fecharam perto de novos recordes nesta terça-feira (2), com o WTI em um nível que não alcançava em pouco mais de um ano, impulsionado por sinais de reativação da demanda, especialmente nos Estados Unidos.



O barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril subiu 1,11 dólar ou 1,96% desde o fechamento na véspera, a 57,46 dólares.



O barril do americano WTI para entrega em março subiu 1,21 dólar ou 2,25% a 54,76 dólares.



No começo do dia, em Londres, os dois contratos de referência alcançaram níveis máximos inéditos desde 24 de fevereiro e em 24 de janeiro de 2020, a 57,73 dólares e 54,91 o barril.



"A boa semana nos preços do petróleo continua", disse Stephen Innes, da Axi.



O impulso dos preços do petróleo é o novo presidente dos Estados Unidos, que parece decidido a aprovar um ambicioso plano de resgate para a economia, de US$ 1,9 trilhão, em negociações com um grupo de dez senadores da oposição.