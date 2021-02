Ameaças na Irlanda do Norte provocam suspensão dos controles alfandegários pós-Brexit

Depois de receber ameaças "preocupantes", as autoridades da Irlanda do Norte suspenderam os controles alfandegários introduzidos após o Brexit nos portos de Belfast e Larne, em um ambiente de crescente tensão em alguns círculos unionistas desta província britânica.



"Preocupados com a segurança", autoridades da pequena localidade norte-irlandesa de Mid and East Antrim Borough anunciaram na segunda-feira à noite a retirada "imediata" de seus funcionários de inspeção do porto de Larne.



A decisão foi tomada após o aumento de "comportamentos ameaçadores nas últimas semanas", como pinturas que tornam patente "as crescentes tensões a respeito do protocolo norte-irlandês e que descrevem os funcionários do porto como 'alvos'", destacou a prefeitura em um comunicado.



Desde a entrada em vigor em 1 de janeiro do novo regime pós-Brexit, as mercadorias que atravessam o mar da Irlanda entre a Grã-Bretanha e a província britânica devem passar por controles alfandegários.



Isto porque, apesar do Brexit, a Irlanda do Norte continua fazendo parte do mercado único europeu para evitar o restabelecimento de uma fronteira com a vizinha República da Irlanda - país membro da UE -, o que poderia ameaçar a frágil paz entre unionistas protestantes e republicanos católicos alcançada em 1998, após três décadas de conflito violento.



Recentemente, o vice-comandante da polícia norte-irlandesa advertiu que o regime diferente aplicado nesta província estava provocando um "crescente descontentamento" entre os unionistas, que defendem a manutenção da Irlanda do Norte sob domínio britânico.



"É difícil para os políticos (controlar) o nível de ira que existe na comunidade", afirmou ao canal BBC o ministro norte-irlandês da Agricultura, Edwin Poots, que pediu calma.



A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, uma unionista pessoalmente contrária aos controles alfandegários, chamou as ameaças de "completamente reprováveis", ao mesmo tempo que alertou para as "tensões comunitárias" na Irlanda do Norte.



Do outro lado da fronteira, o ministro irlandês das Relações Exteriores, Simon Coveney, condenou no Twitter "qualquer intimidação ou ameaça".



Doze funcionários locais trabalham no porto de Larne ao lado dos agentes do ministério norte-irlandês da Agricultura e integrantes da polícia de fronteira britânica.



A retirada dos funcionários com "efeito imediato" terminará quando "tivermos garantias reais e plena confiança de que podem cumprir sua missão sem medo", afirmou o conselheiro Peter Johnston.



Pouco depois, um porta-voz do ministério norte-irlandês da Agricultura anunciou que a pasta decidiu "suspender temporariamente as inspeções físicas de produtos de origem animal em Larne e Belfast". Os controles de documentos continuarão.



O ministro irlandês da Saúde, Stephen Donnelly, explicou no canal público RTE que as pinturas em questão era "muito ameaçadoras" e estavam direcionadas contra funcionários que participam nos controles e "certos políticos irlandeses".



Os novos controles pós-Brexit "permitem que o Norte siga constitucionalmente como está, mas com um acesso especial aos mercados da UE. E evitam uma fronteira física nesta ilha. Os controles são importantes e este tipo de intimidação é totalmente inaceitável", completou.



A polícia norte-irlandesa afirmou no Twitter que "aumentou as patrulhas no porto de Larne e outros pontos de entrada para tranquilizar os funcionários e a população local".



Twitter