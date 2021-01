Atentado no norte da Síria deixa seis mortos

(foto: Chickenonline/Pixabay)

Ao menos seis pessoas, entre elas três, morreram neste sábado (30) na Síria em um atentado em Afrin, cidade do norte controlada pelas forças turcas e seus aliados sírios, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).Os explosivosem um veículo causaram a morte destas três crianças e outros três adultos, explicou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.O balanço de mortes podepois também há 29 feridos, alguns deles em estado crítico, informou o chefe do Observatório.As explosões comou os homicídios seletivos na Síria sacodem regularmente as regiões controladas pelo exército turco e os rebeldes sírios aliados.Situada na província de Aleppo, a região curda de Afrin foi conquistada em março de 2018 pelas forças turcas e os rebeldes sírios aliados, que expulsaram a principalcurda das YPG, as Unidades de Proteção do Povo.Estes territórios são agora objeto de disputas internas entre diferentesrebeldes sírias.No entanto, Ancara costuma atribuir a responsabilidade dos atentados que afetam estas regiões aos combatentesIniciada em 2011, a guerra na Síria complicou-se nos últimos anos com a participação de potências estrangeiras e o aparecimento de grupos jihadistas.O conflito deixou mais de 387 mil mortos e lançou aoa milhões de pessoas.