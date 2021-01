Três soldados mortos em ataque a posto de controle no sul da Síria (ONG)

Três soldados sírios foram mortos na noite deste domingo (17) por agressores não identificados que invadiram seu posto de controle militar no sul da Síria, próximo à linha de demarcação com a parte do Golã ocupada por Israel, informou uma ONG.



De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), o ataque ocorreu na província de Quneitra. O sul da Síria, reconquistado em 2018 por tropas leais ao regime de Bashar al-Assad, é um cenário frequente de ataques contra forças governamentais, muitas vezes realizados por ex-rebeldes.



"Três membros das forças do regime foram mortos em um ataque realizado por agressores não identificados", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, à AFP, que explicou que eles explodiram uma bomba e usaram suas metralhadoras contra um "posto militar na região de Ruaihaniya, perto da zona desmilitarizada" do Golã.



Por sua vez, citando fontes médicas, o jornal Al Watan, ligado ao regime, afirmou que dois soldados foram mortos e outros dois feridos no "ataque de um grupo terrorista contra um posto de controle do exército" em Quneitra.



Desde 2011, a guerra na Síria já deixou mais de 380 mil mortos e levou à fuga de milhões de pessoas de suas casas.