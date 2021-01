Médico é preso suspeito de matar pacientes com COVID para liberar leitos

Médicos atendem paciente de COVID-19 em Bergamos, na Itália, em 3 de abril de 2020 (foto: Piero Cruciatti/ AFP)

Carlo Angelo Mosca, de 47 anos, médico responsável pelo pronto-socorro de um dos hospitais da Itália foi preso suspeito de matar intencionalmente ao menos dois pacientes com COVID-19. Ele aplicava doses mortais do anestésico propofol e succinilcolina, um bloqueador neuromuscular, em pessoas internadas com sintomas graves da doença. A notícia foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.





Segundo a reportagem, o médico recebeu ordem de prisão preventiva domiciliar na última segunda-feira (25/1) e na sexta (29/1) foi interrogado por duas horas e meia no Tribunal de Bréscia. Ele negou as acusações e, na chegada ao tribunal, disse em voz baixa: "Sou inocente".





No entanto, a juíza Angela Corvi disse reconhecer "graves indícios" de homicídio doloso qualificado.

De acordo com as investigações, as mortes de Natale Bassi, 61, e Angelo Paletti, 79, teriam sido causadas pelas doses fatais aplicadas pelo médico entre 20 e 22 de março, auge da primeira onda da pandemia.





Denúncias feitas por enfermeiros e operadores sanitários dão conta de que o médico administrava os medicamentos nos pacientes graves quando estava sozinho. No caso do paciente Bassi, ele pediu que a equipe saísse da sala de emergência.





"Poucos minutos depois, a funcionária voltou, percebendo a morte de Bassi, naquele momento desacompanhado de membros da equipe. O óbito foi declarado pela doutora [nome omitido], que indicou no prontuário ‘repentina parada cardio-circulatória", diz o documento assinado pela juíza, com base na investigação.





Já no caso de Angelo Paletti, foram encontradas embalagens vazias dos medicamentos na manhã seguinte à morte do paciente, ocorrida durante o plantão do médico suspeito.



Em nota, a administração do hospital classificou as acusações como graves e disse que está colaborando com as autoridades.