Colômbia iniciará campanha de vacinação contra Covid-19 em 20 de fevereiro

O presidente Iván Duque anunciou nesta sexta-feira que a Colômbia iniciará sua campanha de vacinação contra a Covid-19 em 20 de fevereiro. "A ideia é encerrar o primeiro trimestre garantindo ao menos 1 milhão de colombianos vacinados", indicou em seu programa de TV diário.



O anúncio foi feito depois que a oposição e associações médicas criticaram a demora e falta de transparência no processo de imunização, que o governo atribui aos acordos de confidencialidade assinados com os laboratórios farmacêuticos.



A Colômbia será o sétimo país a iniciar a vacinação na região América Latina e Caribe, depois de México, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica e Panamá, segundo dados oficiais. Com os hospitais à beira do colapso, o país soma mais de 2 milhões de casos da doença e 53 mil mortos.



Duque também anunciou hoje o fechamento de acordos com os laboratórios Moderna e SinoVac para a aquisição de 12 milhões de doses, que permitirão vacinar 35 milhões de colombianos. Antes, o governo havia assinado com as farmacêuticas Pfizer, Janssen e AstraZeneca, e se somado ao mecanismo Covax, da OMS.



