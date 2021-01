Recusada pelo Brasil, vacina da Pfizer apresenta boa eficácia em Israel

Eficácia global da Pfizer, de acordo com a própria farmacêutica, é de 95% (foto: Divulgação)









Ao jornal "Times Of Israel", Anat Ekka Zohar, responsável pelo estudo, disse que os resultados são "muito bons". A especialista também afirmou que se a tendência se mantiver, a vacina da Pfizer pode ser mais eficaz que os 95% divulgados pela farmacêutica nos testes clínicos.





Também nesta segunda-feira, o Ministério de Saúde de Israel informou que o país já constatou uma queda de 60% no número de internações entre a população idosa desde o início da campanha de vacinação, no dia 20 de dezembro.





Israel se aproxima de 30% da população vacinada. De acordo com o Our World in Data, site com dados estatísticos, o país lidera a vacinação a nível global, com 3,83 milhões de doses. Brasil recusa doses da Pfizer

No início de janeiro, a Pfizer divulgou uma nota na qual afirmou que ofereceu ao governo brasileiro a possibilidade de comprar um lote de 70 milhões de doses do imunizante em 15 de agosto, com possibilidade de entrega a partir de dezembro de 2020. Além disso, outras duas propostas foram feitas, mas nenhum acordo foi feito com o Ministério da Saúde.





Nesse domingo (24/01), o Ministério da Saúde disse que o número de doses da Pfizer ao Brasil seria insuficiente para atender a demanda do país. De acordo com a pasta, o laboratório planejava entregar dois lotes de 500 mil doses e um terceiro com 1 milhão de doses.





“Para o Brasil, causaria frustração em todos os brasileiros, pois teríamos, com poucas doses, que escolher, num país continental com mais de 212 milhões de habitantes, quem seriam os eleitos a receberem a vacina”, destacou o ministério, por meio de nota. O governo brasileiro citou ainda cláusulas abusivas estabelecidas pela farmacêutica.





“Não somente a frustração que a empresa Pfizer causaria aos brasileiros, as cláusulas leoninas e abusivas que foram estabelecidas pelo laboratório criam uma barreira de negociação e compra”, pontuou o documento.

