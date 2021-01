Pfizer/BioNTech fornecerá 40 milhões de doses de vacinas ao sistema Covax

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a aliança anunciaram nesta sexta-feira (22) um acordo que permitirá o fornecimento de 40 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da gigante farmacêutica ao sistema Covax, destinadas aos países desfavorecidos.



"Estou orgulhoso de anunciar que a Covax assinou um acordo com para 40 milhões de doses de sua vacina contra a covid-19", disse à imprensa o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.



As doses da vacina - 95% eficaz - serão fornecidas "a preço de custo" e devem ser entregues durante o primeiro trimestre, disse o chefe da Pfizer, Albert Bourla, em uma coletiva de imprensa com a OMS.



O sistema Covax, lançado para tentar permitir uma distribuição justa das vacinas, planeja conseguir este ano vacinas suficientes para 20% da população mais vulnerável de todos os países, ricos e pobres.



O sistema Covax, co-liderado pela OMS, pela Aliança para a Vacinação GAVI e pela Coalizão para as Inovações no Preparo para Epidemias (CEPI), chegou a acordos com os fabricantes para 2 bilhões de doses.



Este sistema também exerceu suas opções de adquirir 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela do fabricante indiano Serum Institute of India. A maioria dessas doses devem ser entregues no primeiro trimestre.



A OMS deve conceder primeiro sua aprovação emergencial para esta vacina, decisão que está prevista para meados de fevereiro. Até o momento, somente a vacina da obteve esta aprovação.