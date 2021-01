Moderna diz que vacina é eficaz contra variantes britânica e sul-africana

(foto: JOEL SAGET / AFP)

A empresa de biotecnologia Moderna informou nesta segunda-feira (25) que estudos de laboratório demonstraram que suaprotege contrado coronavírus identificadas noe naA vacina deve "s até o momento", informou a empresa após a realização de testes de laboratório.Apesar desses dados, Moderna disse que trabalharia para desenvolver uma dose adicional para aumentar ainda mais a proteção contra essas variantes.Os cientistas temem a eficácia que as vacinas desenvolvidas possam ter em particular sobre a mutação que surgiu na África do Sul.