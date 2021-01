O laboratório americano Merck anunciou nesta segunda-feira (25) a suspensão do desenvolvimento de duas vacinas contra a covid-19, depois que os primeiros resultados dos ensaios clínicos mostraram eficácia inferior às vacinas desenvolvidas por outras empresas.



O grupo informou que planeja continuar seu trabalho em dois tratamentos contra a covid-19, de acordo com um comunicado.



