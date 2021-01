Encontrado vivo homem que passou 18 dias perdido nos bosques da Austrália

(foto: QUEENSLAND POLICE SERVICE / AFP)

Um homem foivivo depois de passar mais de duas semanas perdido nas florestas da Austrália, onde sobreviveu bebendo água de uma represa e comendo cogumelos - relataram as autoridades locais neste domingo (24/01).Robert Weber, de 58 anos, foi encontrado perto de uma represa por umda região na manhã deste domingo, depois de ter sido visto pela última vez em 6 de janeiro, saindo de um hotel em Kilkivan, cerca de 200 quilômetros ao norte de Brisbane.A polícia de Queensland disse que os primeiros indícios sugerem que o carro de Weber ficou preso na lama em uma estrada. "Ele ficou três dias em seu carro com seu cachorro antes de ficar sem água", disse a polícia em um"Então saiu a pé, se perdeu e ficou em uma represa, onde sobreviveu dormindo no chão, bebendo água da represa e comendo", acrescentou a polícia.As equipes de resgate suspenderam as buscas aérea e, ao não encontrar nenhum rastro deixado por ele, apesar de terem examinado "arbustos densos, rios, represas e terrenos acidentados em condições de umidade".Weber foi levado para o hospital, "sofrendo com a exposição às intempéries, mas, em geral, encontrava-se bem e a salvo", disse a polícia, acrescentando que seu cachorro não foi