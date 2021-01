Maioria dos eleitores da Escócia quer referendo sobre independência

Uma maioria de eleitores na Escócia quer um novo referendo sobre a independência desta nação britânica, refletindo as fissuras deixadas pelo Brexit e aumentando a pressão sobre o primeiro-ministro Boris Johnson para aceitar essa consulta popular.



Segundo uma pesquisa publicada neste domingo (24) pelo jornal Sunday Times, 50% dos eleitores escoceses são a favor da realização de um referendo sobre a independência. Sem contar os indecisos, 52% apoiam a independência.



A pesquisa publicada também indica que 51% dos eleitores na Irlanda do Norte querem um referendo sobre a reunificação da Irlanda, o que mostra outra fissura na unidade do Reino.



No início deste mês, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, disse esperar que a Escócia conquiste a independência e seja capaz de "retornar" à União Europeia, enfatizando que o Brexit foi feito contra a vontade dos escoceses.



Os britânicos em seu conjunto votaram 51,9% a favor do Brexit em 2016, enquanto 62% dos escoceses se opuseram a deixar a União Europeia. Dois anos antes, em 2014, os escoceses haviam votado "não" à independência em um referendo.



A decisão de organizar um novo referendo cabe ao premiê britânico, que se opõe a ela.