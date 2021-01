EUA voltam à OMS e fortalecem resposta global ao agravamento da pandemia

(foto: AFP / JIM WATSON)

Situação caótica em Manaus

"Até os 100!"

Os Estados Unidos retornaram à OMS e se comprometem a apoiar sua estratégia para enfrentar a pandemia, em umem que a variante britânica do coronavírus já atinge pelo menos 60 países e a vacinação chega gradativamente a novos territórios.O governo recém-empossado de Joe Biden quis se distanciar rapidamente da política de seu antecessor enesta quinta-feira (21/01) a sua reincorporação à Organização Mundial da Saúde, garantindo o seu apoio financeiro à instituição e elogiando o seu papel no combate à pandemia."Os Estados Unidos estão dispostos a trabalhar em colaboração e solidariamente para apoiar a resposta internacional à COVID-19, mitigar seu impacto no mundo, fortalecer nossas instituições, avançar na preparação para futuras epidemias ea saúde e o bem-estar de todos os povos do mundo", declarou o imunologista Anthony Fauci.O especialista fez parte da célula de crisea gestão de Donald Trump e foi nomeado assessor por Biden.Posição que contrasta com a do ex-presidente Trump, que acusou ade ser um "fantoche" nas mãos da China e de "administrar mal" a pandemia, antes de retirar seu país da instituição em julho.Na quarta-feira (20/01), o número de mortos por COVID-19 nos Estados Unidos ultrapassou o número de soldados americanos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. A pandemia já fez 405.500 vítimas fatais no país, sendo o mais atingido do mundo."Estamos entrandoque talvez seja a fase mais difícil e mortal do vírus", alertou Biden na quarta-feira.Além de ordenar o retorno dos Estados Unidos à OMS, Biden decretou, assim que foi investido, a obrigatoriedade do uso deem prédios federais e transportes interestaduais e por funcionários do governo central.Em todo o mundo, o vírus já matou ao menos 2,07 milhões de pessoas e as autoridades estão alarmadas com o surgimento de novas variantes queno Reino Unido, África do Sul e Brasil, e que são maisA cepa britânica já atingiu pelo menos 60 nações, segundo a OMS,a cepa sul-africana foi detectada em 23 países e territórios.A OMS informou ainda que está monitorando ade outras duas variantes que surgiram no Brasil, incluindo uma registrada no Amazonas.Nos hospitais de Manaus, capital do estado, a situação é caótica e o serviço de emergência da cidade afirma receber cerca de 1.300 ligações por dia, 80% delas por problemas"Estamos atendendo muitos casos com óbitos: quando a ambulância chega na casa, o paciente já faleceu", explicou à AFP o Dr. Ruy Abrahim, que coordena o serviço de emergência.O Brasil é o segundo país do mundo mais atingido pela pandemia, com 212.831 mortes e 8,6 milhões de infecções.De acordo com uma contagem da AFP nesta quinta-feira, 63 países ou territórios iniciaram campanhas de vacinação. Mas 12 países respondem por 90% das 54 milhões de dosesIsrael é de longe o país que mais vacinou, com mais de um quarto de suarecebendo pelo menos uma das duas doses.Em números absolutos, Estados Unidos lidera, com 16,5 milhões de dosesa 4,3% da população, seguido pela China (mais de 15 milhões).Na América Latina, segunda região do mundo emde mortes por COVID-19, com 560.184 óbitos, o Chile aprovou o uso emergencial da vacina chinesa Sinovac, enquanto Equador e Panamá receberam as primeiras 8.000 doses dapelaCuba, por sua vez, anunciou que planeja produzir 100 milhões de doses de sua vacina Sovereign 2 contra o coronavírus em 2021 e imunizar toda a suaeste ano.Do outro lado do mundo, a União Europeia debate nesta quinta, em uma cúpula virtual, como lidar com as novas variantes do coronavírus e como acelerar as campanhas de vacinação.No Reino Unido, país europeu mais atingido pelo coronavírus, onde a pandemia deixou 93.290 mortos, o governo planeja imunizar os maiores de 70 anos e os mais, ou seja, 15 milhões de pessoas, até meados de fevereiro."É bom pensar que eles estão fazendo algo para que eu ainda possa ficar aqui por mais algumasou alguns anos, até os 100 anos!", disse William Perry, um ex-engenheiro de 98 anos, após ser vacinado com a primeira dose da fórmula na Catedral de Salisbury (sudoeste).Apesar doincerto, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declarou nesta quinta-feira que está convicto de que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão disputados nas datas programadas, de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, porque "não há plano B".