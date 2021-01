Recruta russo que matou oito soldados é condenado a 24 anos de prisão

Um tribunal militar russo condenou, nesta quinta-feira (21), a 24 anos e meio de prisão um recruta que matou em outubro de 2019 oito pessoas em uma base militar da Sibéria e denunciou posteriormente "o inferno" dos trotes realizados no exército.



Ramil Shamsutdinov foi condenado a "24 anos e seis meses em um centro de prisão com um regime estrito", anunciou um tribunal militar Tchita, no extremo oriente russo, citado pela agência de imprensa Ria Novosti.



Em outubro de 2019, ele disparou contra oito militares da base em que estava destinado, entre eles dois oficiais.



O homem, que tinha 19 anos no momento dos fatos, afirmou depois que agiu pelo "inferno" que estava sofrendo devio aos trotes no exército.



"Lamento não ter conseguido me conter e ter escolhido uma medida extrema, mas não tinha escolha", disse, em uma mensagem divulgada nas redes sociais.



A imprensa russa deu detalhes sobre essas brincadeiras extremas o jovem sofria, citando humilhações constantes, roubos e outros excessos.



Os trotes são um grave problema dentro do exército russo desde os anos 90, embora a situação pareça ter melhorado nos últimos anos.



Mas as ONGs de defesa dos direitos humanos denunciam que esses atos repreensíveis ainda são frequentes no país e que os homens tentam como o que for para se livrar do serviço militar obrigatório.