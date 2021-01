Médico francês que defendia cloroquina admite ineficácia do medicamento

No Brasil, o maior defensor do medicamento é o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem a comprovação da eficácia no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus (foto: AFP) Didier Raoult voltou atrás em um estudo publicado no início da pandemia que apontava a eficácia do uso de hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19. Em carta publicada no site do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia, da França, um periódico científico, ele mudou de posição e reconheceu que o medicamento não reduz a mortalidade pela doença. O médico e microbiologista francêsvoltou atrás em um estudo publicado no início da pandemia que apontava a eficácia do uso deno tratamento da. Em carta publicada no site do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia, da França, um periódico científico, ele mudou de posição e reconheceu que o medicamento não reduz a mortalidade pela doença.













Confira: Presidente da Associação Médica Brasileira afirma que não há 'tratamento precoce' para a COVID-19

Os pesquisadores disseram ter feito nova análise dos dados incluindo um paciente que morreu e outros que foram internados em unidade de tratamento intensivo ou que precisaram parar o tratamento por efeitos colaterais — que haviam sido excluídos da análise inicial. Agora, ele admite que ter excluído pacientes do estudo afetou o resultado. "Concordamos com os colegas que excluir seis pacientes da nossa análise pode ter enviesado os resultados", afirmou Raoult na carta, assinada por toda a equipe.Os pesquisadores disseram ter feito nova análise dos dados incluindo um paciente que morreu e outros que foram internados em unidade de tratamento intensivo ou que precisaram parar o tratamento por efeitos colaterais — que haviam sido excluídos da análise inicial.





"Não houve diferença significativa na necessidade de terapia de oxigênio, transferência para UTI e mortes entre os pacientes que usaram hidroxicloroquina (HCQ) com ou sem azitromicina (AZ) e nos controles, que receberam apenas o tratamento padrão", continua a nota.





No entanto, a equipe francesa diz que a duração das internações em hospitais "parece ter sido significativamente menor" entre os pacientes tratados com HCQ sozinha ou em combinação com AZ, e que a "persistência viral foi significativamente mais curta" entre esse grupo.





falhas na pesquisa. Eles também destacam que não é possível confirmar eficácia clínica a partir apenas da análise de redução da carga viral, como feito no estudo, e que outros fatores deveriam ter sido considerados para uma avaliação da eficácia dos medicamentos, como alívio dos sintomas e sobrevivência à doença causada pelo novo coronavírus.





Pesquisadores norte-americanos revisaram o artigo original da equipe de Raoult e apontaramna pesquisa. Eles também destacam que não é possível confirmar eficácia clínica a partir apenas da análise de redução da carga viral, como feito no estudo, e que outros fatores deveriam ter sido considerados para uma avaliação da eficácia dos medicamentos, como alívio dos sintomas e sobrevivência à doença causada pelo novo coronavírus.





Bolsonaro defende cloroquina

Um dos grandes defensores da hidroxicloroquina no Brasil é o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em diversas ocasiões, mesmo sem comprovação científica, ele recomendou o uso do medicamento.



Um deles, foi horas depois de anunciar o teste positivo para o novo coronavírus. Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais em que aparece engolindo um comprimido, segundo ele, de hidroxicloroquina. Bolsonaro diz que aquela era a terceira dose que tomou da medicação.

"Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me se sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal na segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né, está dando certo", disse rindo, antes de engolir a cápsula.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina