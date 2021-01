O aplicativo de troca de mensagens Whatsapp anunciou nesta sexta-feira (15) que adiará uma alteração em suas normas sobre troca de informações devido à perda de usuários para concorrentes como Telegram ou Signal.



"Estamos adiando a data em que se pedirá às pessoas para revisar e aceitar os novos termos", informou o Whatsapp, de propriedade do Facebook, em uma publicação em seu blog.



A empresa cancelou o prazo de 8 de fevereiro para que os usuários aceitassem as novas normas, que incluem compartilhar suas informações com os servidores do Facebook.



A mudança será revista e foi adiada até 15 de maio.