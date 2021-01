Homem é preso na Flórida por apelo às armas contra manifestantes

Os promotores federais prenderam um homem que fez um apelo às armas nesta sexta-feira (15) no Capitólio da Flórida, em um momento em que as autoridades americanas exibem grande cautela após o ataque ao Congresso na semana passada.



Daniel Baker, morador da capital da Flórida, Tallahassee, foi preso por fazer um apelo para confrontar com armas os manifestantes que se reuniram no Capitólio da Flórida neste domingo, disse um comunicado do Departamento de Justiça.



"Extremistas que tentam cometer violência de qualquer lado do espectro político e social devem ser, e serão, detidos", disse Lawrence Keefe, procurador-geral dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Flórida.



Baker foi detido sem incidentes nesta sexta-feira de manhã, acrescentou o comunicado, que não afirma qual foi a motivação política do homem.



Ex-soldado do exército americano, Baker expressou nas redes sociais sua intenção de interromper violentamente as manifestações que acontecem antes da posse do presidente eleito Joe Biden, marcada para a próxima quarta-feira.



De acordo com a Procuradoria, Baker "estava recrutando ativamente" e publicou vídeos nos quais aparece com inúmeras armas, "incluindo algumas com pentes de grande capacidade".



Na última quarta-feira, uma multidão de partidários do presidente em fim de mandato Donald Trump, que não reconhecia a derrota nas eleições de novembro, invadiu o Congresso em Washington em um ataque que deixou cinco mortos.