Papa Francisco é vacinado contra a COVID-19 em campanha no Vaticano

Papa Francisco recebeu vacina contra COVID-19 no primeiro dia de imunização no Vaticano (foto: Andreas Solaro/AFP)

Francisco cancelou todas as suas viagens ao exterior desde o início da pandemia em março de 2020 (foto: Divulgação/Vaticano)

, de 84 anos, recebeu acontra anesta quarta-feira (13), no primeiro dia dade vacinação organizada no, informaram fontes da imprensa próximas ao pontífice argentino.O papa foi vacinado "em um setor do átrio do Salão Paulo VI, especialmente preparado" para a aplicação das vacinas, garantiram o jornal argentino La Nación e a revista jesuíta American Jesuit Review America.O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou o início da campanha de vacinação para os quase 5 mil residentes e funcionários do Vaticano.O pontífice "recebeu a vacina da e foi um dos primeiros a ser imunizado", reportou o jornal argentino.Francisco recebeu a primeira dose da vacina e, em três semanas, receberá a segunda, como prevê o imunizante para a covid-19. Nenhuma foto foi divulgada até agora.Vários prelados, bispos e cardeais contraíram o vírus nos últimos meses, incluindo o cardeal Crescenzio Sepe, arcebispo de Nápoles, que cumpre isolamento após testar positivo para a doença.O médico particular do papa por cinco anos, Fabrizio Soccorsi, morreu no sábado, aos 78 anos, após "complicações da covid-19", quando foi "hospitalizado por uma patologia relacionada ao câncer".Francisco cancelou todas as suas viagens ao exterior desde o início da pandemia em março de 2020 e questionou a celebração de sua visita ao Iraque, marcada para os próximos 5 a 8 de março.O papa emérito Bento XVI, 93 anos, aposentado em um mosteiro dentro do Vaticano, também está entre os primeiros vacinados, segundo seu secretário particular, o arcebispo Georg Gänswein.