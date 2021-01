A Organização Pan-americana da Saúde (Opas) pediu aos governantes para agirem de forma transparente e com base científica para controlar a pandemia do novo coronavírus, alertando que colocar a política acima do interesse público "poderia custar vidas".



"Politizar as vacinas e outras medidas de controle não só é inútil, como poderia avivar o vírus e custar vidas", disse a diretora da Opas, Carissa Etienne, durante coletiva de imprensa virtual.