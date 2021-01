'Chifrudo do Capitólio' não come na prisão por falta de comida orgânica

Jake Angeli foi um dos invasores do Capitólio mais icônicos (foto: Saul LOEB / AFP) Jake Angeli, o homem que participou da invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, sem camisa e com uma touca com chifres, está sem se alimentar na cadeia desde que foi preso, no sábado (09/01). Segundo a mãe dele, a razão é a falta de alimentos orgânicos na penitenciária.





De acordo com a rede norte-americana ABC, o defensor público responsável pelo caso afirmou que Angeli tem uma dieta extremamente restritiva, talvez por questões religiosas. Também à ABC, a mãe do extremista, Martha Chansley, explicou que o homem fica "muito doente se não come comida orgânica — literalmente doente fisicamente".









Preso no sábado, Jake Angeli foi apresentado à Justiça pela primeira vez na segunda-feira (11/1), em Phoenix, no estado do Arizona. Antes de ser preso, ele disse em entrevista que não está preocupado porque, "honestamente, não violou nenhuma lei". "Passei por portas abertas", argumentou. A mãe também o defendeu, dizendo que ele era um "patriota" e "a pessoa mais generosa que conhece".





Respondendo pelo apelido de Q Shaman, Angeli faz parte de um movimento conhecido como QAnon. Na prática, o “grupo” fez parte de campanhas de Trump no estado do Arizona ao longo das corrida pelas eleições do último ano, e defende uma teoria conspiratória de que o ex-presidente republicano defende o país contra uma “cabala profunda” que dissemina pedofilia e trafico humano.