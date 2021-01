OSCE lamenta e questiona eleições legislativas no Cazaquistão

Os observadores internacionais da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) criticaram, nesta segunda-feira (11), as eleições legislativas organizadas neste fim de semana no Cazaquistão, ao considerar que não têm legitimidade.



Nestas eleições, o partido da situação ganhou as legislativas de domingo com cerca de 71% dos votos. A sigla Nur Otan, do presidente Kasim-Jomart Tokayev e de seu predecessor Nursultan Nazarbayev, conseguiu a vitória, como se esperava, em uma disputa marcada pela ausência da oposição.



"Como todos os partidos políticos que participaram das eleições apoiavam as medidas do partido no poder, a campanha não foi competitiva, e os eleitores não tiveram a possibilidade de eleger uma verdadeira alternativa política", disseram os observadores da OSCE em um comunicado.