Schwarzenegger critica Trump e compara democracia à espada de Conan

Ator segurou espada de Conan em vídeo (foto: Twitter/Reprodução)

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 %u2014 Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

O ator Arnold, que invadiram o Congresso norte-americano na última quarta-feira (06/01).Em vídeo publicado no Twitter, ele usou a espada do filme Conan, o Bárbaro – que ele interpretou em 1982 – como umae compará-la com a democracia do país"Uma espada fica mais forte cada vez que sofre marretadas, é colocada no fogo, na água gelada, depois sofre marretadas novamente. Ela fica mais temperada e mais forte.Eu acredito, que mesmo ainda chocados com o que aconteceu, nós ficaremos mais fortes porque agora entendemos o que pode ser perdido", disse.Ele ainda cita a Noite dos Cristais, um grande ataque organizado pelo governo nazista contra os judeus na Alemanha em 1938 e executado por forças paramilitares, que ele comparou com os atuais Proud Boys."Quarta-feira foi o 'Dia dos Cristais' aqui nos Estados Unidos. O vidro quebrado estava nas janelas do Capitólio. Mas a multidão não quebrou apenas as janelas. Eles destruíram as ideias que considerávamos certas. Eles não apenas derrubaram as portas do prédio que abrigava a democracia americana. Eles pisotearam os próprios princípios sobre os quais nosso país foi fundado", afirmou no vídeo.