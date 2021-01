Boeing 737-500: conheça o modelo do avião desaparecido na Indonésia

Boeing 737-500 é um modelo considerado seguro na aviação (foto: Wikimedia Commons)









Operações no Brasil





Atualmente, não é muito comum ver aviões do modelo 737-500 no Brasil operando voos comerciais. As aeronaves deste tipo costumam cumprir voos cargueiros, sobretudo nas madrugadas, além de voos fretados, principalmente para clubes de futebol.





O 737-500 parou de ser fabricado nos anos 2000, depois de iniciar a operação comercial em 1990. Nos anos 90 e 2000, inclusive, era bastante comum ver o modelo cortando os céus do Brasil nas cores da extinta Varig.



Recentemente, a Boeing corrigiu problemas detectados no modelo 737 MAX. Apesar disso, não é possível ligar o caso ao desaparecimento deste sábado, uma vez que o 737-500 é de geração anterior.





Desaparecimento





O avião da Sriwijaya Air desapareceu na manhã deste sábado quatro minutos depois de decolar do Aeroporto de Jacarta. Dados do site especializado Flightradar24 mostram que a aeronave perdeu mais de 10 mil pés de altitude antes de perder contato com o controle aéreo. Na última vez que foi visto, o Boeing 737-500 sobrevoava o Mar de Java.

