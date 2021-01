Avião desaparece na Indonésia minutos após decolar

(foto: REPRODUÇÃO/FLIGHTRADAR)

Um avião da companhia aérea Sriwijaya Air desapareceu neste sábado (9/1) dos radares pouco após decolar do aeroporto de Jacarta, capital da Indonésia. O governo confirmou à imprensa local que começará uma operação de busca na região próxima ao local do desaparecimento.





Segundo o site especializado FlightRadar24, o avião perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto quando sobrevoava o Mar de Java, logo depois de decolar da capital Jacarta.



A aeronave, um Boeing 737-500, fazia o voo SJY 182 entre Jacarta e Pontianak, na província de Kalimantan, ambas na Indonésia.





Ainda não há informações de quantos passageiros estavam a bordo.





A companhia anda não se pronunciou publicamente.





A Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático com 17.000 ilhas e ilhotas, é muito dependente do transporte aéreo, e os acidentes são frequentes.





Aguarde mais informações