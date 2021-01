Presidente do Congresso dos EUA pede que Casa Branca afaste Trump

Nancy Pelosi, parlamentar democrata, demonstra apreensão com atos de Trump (foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)

Democrata teme janeiro de ‘terror’

Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a deputada democratapediu, nesta quinta-feira (07/01), odo presidente. Em pronunciamento, a parlamentar clamou ao vice-presidente do país, Mike Pence, que recorra à Constituição para afastar Trump . Ainda segundo ela, se nada for feito pelo poder Executivo, o Legislativo pode dar início aos trâmites para encerrar o mandato do republicano.Ao citar a Constituição, Pelosi fez menção àdo documento, que diz que, se a maioria dos componentes do gabinete da Casa Branca declararem o presidente inapto ao cargo, o vice assume. “Se o vice-presidente e o gabinete não agirem, opode estar preparado para avançar com o impeachment”, disse a comandante do Congresso dos EUA, que classificou a retirada de Trump como "urgência da maior importância".O apelo de Pelosi engrossa as diversas manifestações de lideranças dos Estados Unidos após apoiadores de Trump invadirem, nessa quarta (6), o Capitólio , em Washington, que abriga o poder Legislativo.Os radiciais paralisaram a sessão que, horas depois, certificou o democrata Joe Biden como presidente eleito. Os manifestantes chegaram a invadir o plenário da Casa Legislativa, depredaram as instalações e acuaram policiais.Trump transmite o cargo a Biden no próximo dia 20. Um processo de afastamento por vias tradicionais, por meio do Congresso e sem a utilização da 25° Emenda, foi tentado em 2020, mas acabou barrado.Apesar do pouco tempo até a posse do novo chefe do Executivo dos Estados Unidos, Pelosi demonstrou preocupação com os rumos da nação. "Mesmo sabendo que faltam 13 dias, qualquer dia a mais significa terror para os Estados Unidos", afirmou.Se a 25° Emenda for acionada por Pence e outros integrantes do governo, o presidente pode contestar. Assim, senadores e deputados deliberariam sobre o tema.