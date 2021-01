A secretária de Transportes dos Estados Unidos, Elaine Chao, anunciou nesta quinta-feira (7) que deixará seu cargo após o ataque ao Capitólio, no que seria a renúncia de mais alto nível no governo Donald Trump, marcado pela violência.



Chao, esposa do líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que a quarta-feira foi "um evento traumático, totalmente evitável, já que apoiadores do presidente invadiram o prédio do Capitólio depois de um protesto que ele convocou".



"Isso me perturbou de tal forma que não posso ignorar", declarou em um comunicado.