Apoiadores do presidente americano Donald Trump invadiram o Capitólio, interrompendo o processo de certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. O episódio foi marcado por violência na capital dos Estados Unidos, com Twitter, Facebook e autoridades de todo o mundo condenando os acontecimentos desta quarta-feira. Um ex-presidente republicano disse que a situação lembrava uma 'república de bananas'.