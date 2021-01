Líderes mundiais repercutem invasão no Capitólio, nos Estados Unidos

(foto: Reprodução)

Líderes políticos de todo o mundo repercutiram a certificação de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos e as cenas de violência em meio a sessão do pleito na sede do Congresso americano, que chegou a ser invadida por apoiadores do atual chefe da Casa Branca, Donald Trump.A repórteres, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, caracterizou a formalização do resultado como um triunfo das forças democráticas. "Infelizmente, o presidente Trump não aceitou sua derrota desde novembro, nem mesmo ontem, e isso naturalmente criou umque permitiu tais eventos violentos", comentou.Pelo Twitter, o primeiro-ministro da Itália, Guiseppe Conte, disse estar preparado para trabalhar com Biden para "promover uma agenda global voltada ao crescimento,e inclusão".O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que o país estácom os "ataques à democracia" em seu "aliado mais próximo". "A violência nunca irá ser bem-sucedida em invalidar o desejo do povo. A democracia nos EUA precisa ser respeita - e será", escreveu, também em redes sociais.Já o premiê britânico, Boris Johnson, classificou como "vergonhosos" os protestos violentos em Washington. "Os EUA defendem aao redor do mundo e, agora, é vital que ocorra uma ordeira e pacífica transição de poder", destacou.A primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, responsabilizou Trump pela situação. "O que estamos vendo em Washington é um completamente inaceitável ataque à democracia dos EUA. O presidente Trump tem que ser responsável para parar isso. Imagens", comentou.