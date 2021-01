Bayer e CureVac unem esforços para desenvolver vacina anticovid

A gigante do setor químico e farmacêutico Bayer anunciou, nesta quinta-feira (7), sua colaboração com o laboratório alemão Curevac para apoiá-lo no desenvolvimento de sua vacina contra a covid-19, atualmente na fase final dos testes clínicos.



As duas empresas "celebram um acordo de colaboração e serviços (...) para apoiar a CureVac em muitas áreas", incluindo a produção e a comercialização de uma vacina de RNA mensageiro "para facilitar o fornecimento de várias centenas de milhões de doses", afirmou a Bayer em um comunicado.



Com sede em Tübingen, no oeste da Alemanha, a CureVac espera trazer a vacina contra a covid-19 ao mercado ainda este ano. Em dezembro, a empresa anunciou o lançamento da terceira e última fase de ensaios clínicos.



A Comissão Europeia já assinou um contrato com esta empresa especializada em RNA mensageiro para a compra de 405 milhões de doses.



"A Bayer trará sua experiência e sua infraestrutura estabelecida em áreas como operações clínicas, questões regulatórias, farmacovigilância, informação médica, desempenho da cadeia de abastecimento", disseram as duas empresas no comunicado.



A vacina candidata do CureVac pode permanecer estável por pelo menos três meses na temperatura da geladeira, de acordo com o presidente da empresa, Franz-Werner Haas, enquanto a da deve ser armazenada a -70ºC, e a Moderna, a -20ºC.