De novo! Conta do papa Francisco volta a curtir foto sensual de modelo

(foto: Twitter/Reprodução) usando maiô e sem mostrar o rosto. Aconteceu de novo! A conta oficial do papa Francisco no Instagram curtiu, pela segunda vez, uma foto sensual de uma modelo. Desta vez, a imagem é de Margot Foxx, que aparecemaiô e sem mostrar o rosto.













Essa é a segunda vez que o pontífice viraliza nas redes sociais com uma ação parecida. Em novembro, o Vaticano chegou a abrir uma investigação após uma curtida em uma foto de uma modelo brasileira, Natalia Garibotto, conhecida como Nata Gata.





Segundo o Vaticano, após pedir explicações para o Instagram, a rede social informou que a curtida não foi feita dentro da Santa Fé, mas fora do local. "Podemos descartar que o like proceda da Santa Sé, que se dirigiu ao Instagram para obter explicações", responderam.





Na ocasião, a direção da sala de imprensa do Vaticano afirmou à CNA que as redes sociais do Papa Francisco são administradas por vários funcionários da Santa Fé, e que abriu investigação para descobrir quem de fato deu o like na foto da modelo.