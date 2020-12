Após resistência, Trump libera US$ 900 bilhões em ajuda para os americanos

Para manter o governo funcionando, os parlamentares poderiam aprovar outra extensão temporária (foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP ) presidente americano Donald Trump assinou, na noite deste domingo (27), uma medida fornecendo US$ 900 bilhões em ajuda aos estados contra a pandemia, pondo fim à turbulência política que ele mesmo havia criado em relação à legislação. Com isso, o governo oferece uma salvação econômica a milhões de americanos. assinou, na noite deste domingo (27), uma medida fornecendo US$ 900 bilhões em ajuda aos estados contra a pandemia, pondo fim à turbulência política que ele mesmo havia criado em relação à legislação. Com isso, o governo oferece uma salvação econômica a milhões de americanos.

Os Estados Unidos já somam 19 milhões de casos de coronavírus desde o início da pandemia, mostram dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. A marca foi ultrapassada neste domingo, 27, apenas seis dias depois de chegar a 18 milhões. O número de casos da nação mais que dobrou em menos de dois meses.

As mortes por covid-19 nos EUA também têm aumentado e agora totalizam mais de 332 mil. Isso é mais do que uma morte para cada mil americanos. A população dos EUA no sábado era de cerca de 331 milhões de pessoas, de acordo com o U.S. Census Bureau.