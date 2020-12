Brodie Lee, lutador da AEW, morre aos 41 anos de doença pulmonar

Faleceu Jon Huber, conhecido como Mr. Brodie Lee. Triste notícia, que pega todo mundo de surpresa, estou realmente devastado com isso. Descanse em paz, Jon. %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC#RIPBrodieLee pic.twitter.com/AI135kmYtY — AEW BRASIL (@BrasilAllElite) December 27, 2020





O lutador do AEW (All Elite Wrestling) Jon Huber, conhecido no mundo da luta como Brodie Lee, morreu nesse sábado (26/12). A informação foi revelada pela própria AEW no Twitter oficial da liga.









Brodie faleceu aos 41 anos de uma doença pulmonar não especificada (foto: Miguel Discart - Flickr/Wikipedia Commons) luta foi mundial e transcendeu a AEW, então essa perda será sentida por muitos por muito tempo. Tivemos o privilégio de chamar Jon Huber de irmão, amigo e um dos nossos". A AEW afirmou ainda que "A popularidade de Jon entre seus colegas e a influência no mundo dafoi mundial e transcendeu a AEW, então essa perda será sentida por muitos por muito tempo. Tivemos o privilégio de chamar Jon Huber de irmão, amigo e um dos nossos".



Brodie tinha dois filhos com Amanda Huber. Segundo a esposa, ele sofria de uma doença pulmonar, mas não houve confirmação de que tenha sido COVID-19. Pelo Twitter, Amanda disse que "Meu melhor amigo morreu hoje. Meu coração está partido. Palavras não podem expressar o amor que sinto ou o quanto estou despedaçada agora".