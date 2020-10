Lutador de 26 anos morre depois de receber golpes no peito, no México; veja

O lutador de luta livre Luis Ángel Salazar, conhecido como “Príncipe Aéreo”, morreu após sofrer um ataque cardíaco durante uma luta livre, no México. O momento que ele cai desacordado circula em vídeos nas redes sociais.

De acordo com o jornal mexicano Pasála, Salazar, de apenas 26 anos, teve o coração paralisado após receber alguns golpes no peito, emregistrado no último sábado (17/10). Após a queda do jovem, árbitro e oponente se aproximam do gladiador surpresos com o movimento pedem ajuda.