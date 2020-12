Espanha detecta quatro casos da variante britânica do novo coronavírus

(foto: Chegada das primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech à Espanha, neste sábado (26/12))

As autoridades de saúde dedetectaram quatro casos da novade COVID-19 descoberta no, informou neste sábado (26/12) o governo regional, confirmando, assim, as primeiras infecções danaOs quatro casos estão vinculados a pessoas que chegaram recentemente do Reino Unido, afirmou Antonio Zapatero, vice-conselheiro de Saúde Pública da região de Madrid, em uma entrevista coletiva."A situação dos pacientes confirmados não é grave, sabemos que a cepa é mais transmissível, mas não provoca gravidade", disse."Não se deve tomar a notícia com nenhum tipo de nervosismo", completou Zapatero.O país tem outros três casos suspeitos da variante, mas ainda aguarda os resultados dos exames.A mutação do vírus, que segundo os especialistas é mais contagiosa, fez com que mais de 50 países, incluindo a Espanha, adotassem restrições de viagens com o Reino Unido.

Vacina

A Espanha recebeu neste sábado as primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech, um dia antes de o país iniciar sua campanha de imunização. Um caminhão refrigerado chegou ao depósito da Pfizer em Guadalajara, no centro da Espanha, com o carregamento, três dias depois de deixar a fábrica da empresa em Puurs, no nordeste da Bélgica, informou o Ministério da Saúde em um comunicado.