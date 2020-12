O primeiro voo comercial direto entre Israel e Marrocos aterrissou em Rabat nesta terça-feira (22), procedente de Tel Aviv, levando Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente americano, Donald Trump; assim como um enviado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.



Este voo acontece dias depois de Marrocos e Israel estabelecerem relações, sob mediação dos Estados Unidos. Em contrapartida, Washington reconheceu a soberania do Marrocos sobre o disputado território do Saara Ocidental.