UE: Parlamento estabelece este domingo como prazo final para acordo pós-Brexit

O Parlamento Europeu estabeleceu o dia 20 de dezembro como prazo máximo para que um acordo comercial pós-Brexit seja fechado entre a União Europeia e o Reino Unido e possa ser ratificado pelos legisladores antes do fim do processo de transição, em 31 de dezembro.



Em comunicado, os parlamentares dizem que estão prontos para organizar uma sessão plenária extraordinária no final do mês caso o entendimento entre Londres e Bruxelas seja alcançado até à meia-noite deste domingo, "para que o Parlamento Europeu debata o resultado das negociações e pondere a sua aprovação".



Os legisladores reforçam que a ratificação do acordo depende da "aplicação integral pelo governo do Reino Unido de todas as disposições do Acordo de Retirada, incluindo o Protocolo sobre a Irlanda/Irlanda do Norte".



Se não houver acordo, a relação comercial entre Londres e Bruxelas será baseada, a partir do dia 1º de janeiro, nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).