Vacina da Pfizer: profissional de saúde tem reação alérgica nos EUA

Uma profissional de saúde, com idade não informada, que foi vacinada na cidade de Juneau, capital do Alasca, teve uma reação alérgica grave logo após o procedimento e precisou ser hospitalizada. A vacina da Pfizer/BioNTech, que começou a ser aplicada nos Estados Unidos, registrou o primeiro caso.





Segundo informações do jornal The New York Times, a profissional foi vacinada no segundo dia da campanha de vacinação contra a COVID-19 e não tinha histórico de alergia. Foi constatado que a mulher teve uma reação anafilática dez minutos depois de ter recebido o imunizante.





A mulher apresentou rubor da pele e falta do ar e foi submetida a um tratamento com epinefrina, medicamento utilizado em casos de reações alérgicas graves. Até o último boletim das autoridades de saúde americanas, a profissional de saúde permanecia internada em observação e estável.

De acordo com a médica Lindy Jones, diretora do departamento de emergência do Hospital Regional Bartlett, para onde a paciente foi levada, os sintomas desapareceram após a mulher receber os devidos medicamentos. Disse ainda que a paciente “está saudável e bem” e que ela não se arrepende de ter sido vacinada contra a COVID-19.





A reação alérgica da profissional de saúde dos Estados Unidos é parecida com a dos pacientes vacinados no Reino Unido que também tiveram reações anafiláticas. Todos se recuperaram, mas os casos serviram de alerta para as autoridades britânicas sobre a segurança da vacina da Pfizer.





O caso é o primeiro entre pessoas não alérgicas. No Reino Unido, duas pessoas tiveram reações alérgicas fortes após a vacinação, mas elas já tinham histórico alérgico.

recomendou que pessoas com alergias excessivas não deveriam receber a vacina. Na última quarta-feira (9), um dia após o país ter iniciado a campanha de vacinação , a MHRA (Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido)que pessoas com alergias excessivas não deveriam receber a vacina.





A Pfizer comunicou ao New York Times que a vacina vem com a informação que pode ser necessária uma intervenção médica em casos de reações anafiláticas. O laboratório disse ainda que os casos são raros e que está investigando o caso ocorrido no Alasca.

