Trump diz que funcionários da Casa Branca serão vacinados 'mais adiante'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no fim da noite deste domingo (13), em sua conta oficial no Twitter, que funcionários da Casa Branca deverão ser vacinados contra a covid-19 "mais adiante", a menos em casos de necessidade específica. "Eu pedi que esse ajuste (no cronograma de vacinação) fosse feito", disse Trump, após notícia de que autoridades próximas ao presidente estariam entre as primeiras pessoas a receber a vacina nos EUA gerar críticas nas redes sociais.



Ainda no Twitter, Trump disse que sua vacinação ainda não está programada, mas que está ansioso para ser imunizado "no momento "apropriado". Na noite de sexta-feira (11), a agência reguladora de remédios e alimentos dos EUA, a FDA, aprovou o uso emergencial da vacina desenvolvida pela americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A expectativa é que a vacinação no país comece nesta segunda-feira.