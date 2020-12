Restrições na fronteira dos EUA com México e Canadá são prorrogadas devido à covid-19

O governo do México disse nesta sexta-feira (11) que, em acordo com os Estados Unidos, estenderá até 21 de janeiro as restrições à circulação não essencial na fronteira para conter a propagação do coronavírus.

Após revisar o desenvolvimento da pandemia em ambos os países, o México propôs aos Estados Unidos "a prorrogação por um mês das restrições ao tráfego terrestre não essencial em sua fronteira comum", informou no Twitter a chancelaria mexicana.

Os dois países mantêm a fronteira de 3.145 km de comprimento fechada ao tráfego terrestre não essencial, como turistas ou visitantes eventuais, mas permite a passagem de mercadorias, trabalhadores ou estudantes.

"Ambos os países coordenarão as medidas sanitárias na região fronteiriça que estarão vigentes até as 23:59h de 21 de janeiro de 2021", afirmou a chancelaria.

Já o Canadá anunciou nesta sexta-feira que a fronteira com os Estados Unidos também permanecerá fechada até 21 de janeiro, sob as mesmas condições impostas na fronteira com o México.

O fechamento das fronteiras dos Estados Unidos com seus dois sócios no acordo de livre comércio da América do Norte foi decidido em março e foi prorrogado todos os meses desde então.

Os Estados Unidos superaram na quinta-feira as 292.000 mortes pela covid-19, enquanto o México ultrapassa os 112.000 óbitos.