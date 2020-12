Hamilton volta para encerramento da temporada de F1 em Abu Dhabi

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton voltará ao volante para encerrar a temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi, neste fim de semana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (10), dez dias depois de o piloto testar positivo para a covid-19, o que o deixou de fora do GP de Sakhir.

"Ainda há dúvidas sobre quem pilotará o carro", se Hamilton ou seu substituto, George Russell, havia informado em um comunicado o gerente da Mercedes, Toto Wolff, na noite de quarta-feira. "O estado de saúde de Lewis melhora, mas não sabemos até mais perto (do GP) se retomará o volante".

Um dia depois, a FIA confirmou a boa notícia em um comunicado conjunto com a Mercedes: "Lewis Hamilton fez vários testes negativos para a covid-19. Ele concluiu sua quarentena de dez dias no Bahrein e pôde, assim, deixar o país livremente, segundo as regras sanitárias do país".

"Lewis chegou a Abu Dhabi e testou negativo novamente", acrescentou o comunicado, indicando que "os protocolos para a covid-19 da FIA continuam sendo claros e não mudaram", sendo necessário um teste negativo para chegar ao 'paddock' da Fórmula 1.

Em silêncio desde o anúncio de seu contágio, o piloto de 35 anos publicou um vídeo no Instagram na noite de terça-feira, no qual explicou que havia passado "uma das semanas mais difíceis em muito tempo", embora esse dia tenha acordado sentindo-se bem e voltado a treinar.

Os treinos livres começam às 13h00 locais (06h00 de Brasília) desta sexta-feira, mas o regulamento lhe permite não correr antes das classificatórias às 10h de Brasília de sábado.

Pela escuderia Haas, o brasileiro Pietro Fittipaldi, de 24 anos, disputará seu segundo GP, após chegar em 17º em sua estreia. Fittipaldi substitui o francês Romain Grosjean, que voltou para a Suíça para tratar das queimaduras sofridas após o violento acidente de quinze dias atrás.

Também pela escuderia americana, o alemão Mick Schumacher, filho de Michael, participará dos primeiros treinos livres com aquela que será sua equipe no ano que vem.