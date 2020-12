Sismo de magnitude 6,2 é registrado perto da costa de Taiwan

Um sismo de magnitude 6,2 foi registrado, nesta quinta-feira (10), próximo à costa de Taiwan - informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), sem relato de danos imediatos.

O tremor ocorreu na costa leste, a uma profundidade de 74 quilômetros, às 21h19 locais (10h19 em Brasília), de acordo com o USGS.

Os residentes na capital, Taipei, sentiram o abalo.

O serviço de metrô na cidade de Taouyan, no norte, foi suspenso até a avaliação do impacto do sismo, disseram as autoridades locais.

Taiwan se vê regularmente afetada por terremotos, já que a ilha está situada perto da união de duas placas tectônicas.

Em setembro de 1999, um sismo de magnitude 7,6 matou 2.400 pessoas, o pior desastre natural na história do país.