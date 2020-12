Começa cúpula europeia centrada no plano de recuperação pós-pandemia

Os líderes da União Europeia começaram, nesta quinta-feira (10), em Bruxelas, uma cúpula fundamental para o plano de recuperação econômica pós-pandemia, embora a agenda também inclua o Brexit, a resposta do bloco à pandemia e as tensões com a Turquia.

A sessão presencial na sede do Conselho Europeu começou com um minuto de silêncio em homenagem ao ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, falecido na semana passada. Segundo fontes diplomáticas, os líderes conversarão sobre as relações pós-Brexit, em um momento em que parece bastante difícil se chegar a um acordo.