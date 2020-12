Reino Unido: Johnson anuncia acordo comercial 'fantástico' com Cingapura

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quinta-feira, 10, no Twitter, um acordo comercial "fantástico" entre seu país e Cingapura. Segundo o premiê, a iniciativa é parte da visão de seu governo de reforçar o comércio, com uma rede de "nações dinâmicas" na região da Ásia e do Pacífico. A secretária de Comércio britânico, Liz Truss, também disse no Twitter que o acordo foi fechado. De acordo com ela, a iniciativa cobre 17,6 bilhões de libras em comércio, o segundo maior acordo firmado por Londres com países da região.