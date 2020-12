Negociador americano para Coreia do Norte culpa Pyongyang por fracasso

O principal negociador dos Estados Unidos para a Coreia do Norte admitiu nesta quinta-feira (10) que a administração do presidente Donald Trump não conseguiu o que desejava com o dirigente Kim Jong-un, mas culpou Pyongyang pelo fracasso nas conversações sobre a desnuclearização.

As negociações sobre o arsenal nuclear da Coreia do Norte estão paralisadas desde o início de 2019, após o fracasso de uma reunião de cúpula em Hanói entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un.

O compromisso de Trump com Kim foi "ambicioso e ousado", afirmou o subsecretário de Estado americano, Stephen Biegun, que liderou as negociações de desnuclearização com Pyongyang, mas "ainda não alcançaram o êxito que esperávamos".

"Você pode se perguntar se estou desapontado por não termos conquistado mais nos últimos dois anos. Eu estou", acrescentou o diplomata em sua última visita oficial a Seul.

Biegun, no entanto, culpou Pyongyang pelo fracasso, alegando que "muitas oportunidades foram desperdiçadas por nossos colegas norte-coreanos nos últimos dois anos", durante um discurso no Instituto Asan de Estudos Políticos, um grupo de estudos da Coreia do Sul.

Eles "com muita frequência se dedicaram à busca de obstáculos para as negociações, ao invés de aproveitar as oportunidades de engajamento", completou.

O histórico primeiro encontro entre Trump e Kim Jong-un em Singapura em junho de 2018 resultou apenas em uma vaga promessa de desnuclearização. O segundo, no Vietnã oito meses depois, tinha a intenção de concretizar um pacto, mas terminou sem acordo.