Comunicado do Business Wire :Covetrus

Covetrus (Nasdaq: CVET), líder mundial em tecnologia e serviços de saúde animal, anunciou hoje que todos os 72 acordos de serviços de transição com Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), sua antiga empresa controladora, já foram concluídos. A saída final, que foi concluída antes do previsto e durou menos de dois anos após a conclusão de sua cisão, representa um marco significativo que permitirá à empresa coordenar ainda mais seus negócios à medida que a empresa avança para a próxima etapa de seu plano estratégico de três anos.

A Covetrus também anunciou uma consolidação dentro de suas organizações comerciais na América do Norte para promover um maior alinhamento estratégico entre seus clientes e sua completa variedade de produtos e recursos. A nova estrutura reúne as equipes comerciais norte-americanas da Covetrus sob uma liderança unificada para maximizar a gestão de contas e o suporte aos negócios de seus clientes. Essa mudança também libera recursos para que a equipe de Soluções de Tecnologia Global da Covetrus se concentre na execução do roteiro de tecnologia da empresa, incluindo novo software, aprimoramentos no comércio eletrônico e a chegada da gestão de prescrições em novas zonas geográficas em 2021 e além.

"Parabenizo nossa equipe por seu extraordinário trabalho na finalização de nossa separação e queremos agradecer a Henry Schein por sua ajuda durante todo o processo", disse o presidente e diretor executivo da Covetrus, Ben Wolin. "A Covetrus entra em 2021 com dinamismo, maior alinhamento com nossos clientes e foco na entrega das significativas oportunidades de crescimento no futuro. Este maior investimento em tecnologia e sua consolidação nos posicionam para vencer para e em nome dos nossos clientes".

A nova estrutura comercial da empresa também reduz as duplicações dentro dos negócios combinados, o que afetou aproximadamente 80 funcionários. "Embora seja sempre difícil quando as decisões afetam os membros de nossa equipe, estas ações fortalecerão as relações com nossos clientes, permitirão novos investimentos em nossas iniciativas estratégicas de crescimento e promoverão maior inovação dentro do nosso setor"", disse Wolin.

Além disso, a empresa anunciou que firmou um acordo para transferir sua empresa de distribuição francesa, Hippocampe Caen S.A, para a COVETO, uma cooperativa francesa, a partir de 31 de dezembro de 2020. A transferência reduzirá modestamente as obrigações de rescisão anteriormente divulgadas pela empresa, vinculadas à sua decisão de outubro de 2020 de abandonar aquele negócio. A Covetrus continua a atender o mercado francês com software de gestão prática e produtos proprietários.

A Covetrus é uma empresa mundial de tecnologia e serviços de saúde animal dedicada a capacitar parceiros veterinários para promover a melhoria da saúde e resultados financeiros. Estamos reunindo produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma que conecta nossos clientes às soluções e insights que eles precisam para funcionar melhor. Nossa paixão pelo bem-estar dos animais e por aqueles que cuidam deles nos impulsiona a avançar no mundo da medicina veterinária. A Covetrus está sediada em Portland, Maine, com aproximadamente 6.000 funcionários que atendem mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Para mais informações sobre a Covetrus, acesse https://covetrus.com/.

Este comunicado de imprensa contém certas declarações que são prospectivas dentro do significado da Seção 27A da Lei de Títulos e Valores (Securities Act) de 1933, e suas alterações, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, tal como alterada. Tais declarações estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos devido a vários fatores, incluindo, mas não limitado, à capacidade de coordenar com sucesso seus negócios e integrar suas operações e funcionários; a capacidade de obter benefícios esperados a partir das mudanças estratégicas da estrutura organizacional; o impacto potencial das mudanças na estrutura organizacional nos relacionamentos, inclusive com funcionários e clientes; a capacidade de reter os principais funcionários; a capacidade de atingir metas de desempenho; e aqueles riscos adicionais discutidos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K apresentado em 3 de março de 2020, nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q apresentado na SEC em 10 de novembro de 2020, e em nossos outros protocolados na SEC. Nossas declarações prospectivas são baseadas em crenças e expectativas atuais de nossa equipe administrativa e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de revisar ou atualizar as declarações prospectivas contidas neste comunicado para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou por outros motivos. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas.

