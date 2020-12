Comunicado do Business Wire :WorldRemit

WorldRemit, uma empresa com liderança em pagamento digitais internacionais, lançou uma promoção para ajudar clientes a comemorar a temporada de festas de final do ano e construir um negócio dos sonhos para uma pessoa querida nas Filipinas.

De 1o de novembro até 31 de dezembro de 2020, os clientes podem entrar na promoção enviando dinheiro às Filipinas, usando a sua conta WorldRemit válida e se inscrevendo em www.worldremit.com/pangkabuhayan para conseguir uma chance de ganhar um dos dez pacotes de franquia da Grainsmart no valor de PHP 200.000 (pesos filipinos) para um destinatário de sua escolha em casa.

"Nós aqui da WorldRemit reconhecemos os desafios que os trabalhadores filipinos no exterior e suas famílias enfrentam, especialmente nestes tempos tão difíceis. Além de garantir que as remessas sejam recebidas com segurança através de nossos serviços, queremos ajudar estas famílias a se reconstruir e se tornarem mais independentes financeiramente, criando oportunidades para a geração de renda sustentável. Com esta promoção, não estamos apenas apoiando os destinatários, mas também os fazendeiros filipinos, que também precisam de apoio", disse Earl Melivo, diretor nacional para as Filipinas na WorldRemit.

Cada pacote de franquia da Grainsmart inclui:

-- 60 sacos (25 kg cada) de arroz

-- Uma balança de pesagem digital

-- Um tablet totalmente configurado para a conta da central de pagamento de contas

-- Sinalização comercial, material de marketing e outras parafernálias comerciais

-- Um programa de treinamento e mentoria on-line - para proporcionar orientação para a preparação do negócio para o sucesso

Globalmente, a pandemia da COVID-19 afetou muito os meios de subsistência das pessoas. A chegada violenta do supertufão Goni e do tufão Vamco ampliou ainda mais este problema nas Filipinas, desalojando milhares de pessoas, devastando casas e destruindo negócios.

Os vencedores serão anunciados na página do Facebook da WorldRemit (https://www.facebook.com/WorldRemit/).

Para mais detalhes, visite www.worldremit.com/pangkabuhayan.

WorldRemitWorldRemit é uma empresa com liderança em pagamentos internacionais. Causamos uma grande comoção em um setor dominado anteriormente por empresas centenárias que trabalham off-line, fazendo transferências internacionais on-line de dinheiro - tornando-as mais seguras, rápidas e de baixo custo. Atualmente, enviamos de 50 a 150 países, operamos em 6.500 corredores de transferência em dinheiro no mundo inteiro e empregamos mais de 1.100 pessoas globalmente.

Do lado do envio, a WorldRemit é 100% digital (sem dinheiro), o que aumenta a conveniência e aprimora a segurança. Para aqueles que recebem dinheiro, a empresa oferece várias opções, incluindo depósito bancário, saques em dinheiro, recarga de celular e "mobile money" (dinheiro móvel).

Com o apoio da Accel, TCV e Leapfrog - a sede da WorldRemit está em Londres, Reino Unido, com escritórios regionais nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Cingapura, Malásia, Filipinas, África do Sul, Somalilândia, Uganda, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Zimbábue e Bélgica.

Para mais informações, visite www.worldremit.com.

Para perguntas da mídia Khristine Dela Cruz Gerente de relações com a mídia Ogilvy Khristine.delacruz@ogilvy.com 09178554779

